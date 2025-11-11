Haberler

Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Elazığ'da ailesi tarafından 5 Kasım'da kaybolduğu ihbar edilen 11 yaşındaki otizmli çocuk Veysel Bilen'in cansız bedeni, Uluova Çayı'nın kenarında bulundu. Arama çalışmaları 7 gün sürdü.

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 7. günde de devam edildi.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Vali Numan Hatipoğlu da beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, basın mensuplarına, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Çocuğun cansız bedeni Uluova Çayı'nın kenarında bulundu

Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Veysel Bilen'in cansız bedeni, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulundu.

Küçük çocuğun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Hatipoğlu, Bilen'in cansız bedeninin evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir çayda bulunduğunu belirtti.

Arama çalışmalarında 250 kişilik ekibin yer aldığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara ve inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometrekarenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA'larımız bize destek verdi. Dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem de emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Buradan özellikle PAK timimize, özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, su altı ekibimize teşekkür ediyoruz, çok fedakarca çalıştılar ancak maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Allah rahmet eylesin. Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek, farklı bir konu var mı yok mu diye. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
