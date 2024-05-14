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Elazığ'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da kaybolan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan K. ve Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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