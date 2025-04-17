Elazığ'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

ELAZIĞ'da hastaneye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Dal (65) için arama çalışması başlatıldı.

Kentte dün Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ihbar sonrası hastane çevresi ile Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlattı. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Suat Dal'ın en son dün saat 16.00 sıralarında hastane çevresinde görüldüğü, ihbarın saat 23.20'de yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Dal'ı gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,