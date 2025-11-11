Haberler

Elazığ'da Kaybolan Otizmli Veysel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Elazığ'da 5 Kasım'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i arama çalışmaları 7. gününde de sürüyor. AFAD ve diğer ekipler, Veysel'in bulunması için yoğun bir şekilde çalışıyor ve vatandaşlardan ihbar bekliyor.

ELAZIĞ'da kaybolan otizmli Veysel Bilen'i (11) arama çalışmaları 7'nci gününde de sürüyor. Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Tek vücut olduk. Elazığ halkıyla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte tek vücut çocuğumuzu arıyoruz" diye konuştu.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, Veysel'den bir haftadır herhangi bir iz bulunmadığını ifade ederek, "Bugün çocuğumuzun bulunması için başlatılan arama-tarama faaliyetlerinin 7'nci günü. 40 kilometrelik alan taranmıştı. Buna dronlar dahil değildi. Dronlar dün 13 kilometrelik araziyi yukarıdan taradılar. Herhangi bir ize rastlamadık. Ev bölgesine yoğunlaştık ve mısır tarlaları dediğimiz buradaki bahçelere, özel meskenlere, havuzlara ve kuyulara yönlendik yeniden. Dün bir iki ihbar aldık. Tabii bu ihbarları da değerlendirdik ama bir sonuca ulaşamadık. Bugün yine Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma, Milli Eğitim AKUB, Karayolları, Belediye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kardeşlerimizle, AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Çalışmalarımıza 24 saat düzeli şekilde devam ediyoruz. Gece çalışmaları kesmiyoruz. Gece de devam ediyoruz. Gece araçlarla ve Diyarbakır ile Malatya'dan getirilen termal dronlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Termal dronlarla birlikte emniyetten İHA'lar da havalandı. İHA, dün bize iki görüntü attı. Görüntüde sıcaklık tespit edilmişti. Oraya gittiğimizde sıcaklığın ateş olduğunu gördük. Sağ olsun, onların da büyük desteği var bize. Tek vücut olduk. Elazığ halkıyla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte tek vücut çocuğumuzu arıyoruz. Yeniden Elazığlılara sesleniyorum. Lütfen her ihbarı değerlendirin. Özellikle Aksaray ve Gümüşkavak Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza söylüyorum. En ufak bir şey bulduğunuz zaman lütfen 112'yi arayın ve bilgilendirin bizi. Ona göre biz de gerekli işlemleri yapalım" dedi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
