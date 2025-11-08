Haberler

Elazığ'da Kaybolan Otizmli Veysel Bilen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Ailesi ve arama ekipleri, Veysel'in bulunması için tüm alanlarda yoğun çaba sarf ediyor.

ELAZIĞ'da kaybolan otizmli Veysel Bilen'i (11) arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor. Veysel'in amcası Mehmet Kaya, "Otizmli olduğu için acıyı hissetmeyebilir. Ayağı kırılsa bile fark etmez. Aile olarak artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

'HER İHBARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, ekiplerin titizlikle hareket ettiğini ifade ederek, "Bugün 4'üncü gün ve şu ana kadar çocuğumuz hakkında herhangi bir iz veya emareye ulaşamadık. Dün gece bazı asılsız ihbarlarla uğraştık ama hiçbirini göz ardı etmiyoruz, her ihbarı değerlendiriyoruz. Dün 230, bugün de yaklaşık 200 personel sahada. Kamu kurumları, Karayolları, belediye, UMKE, emniyet ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte çalışıyor. Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen dronlar bugün yeniden havalanacak. Çocuğumuz otizmli olduğu ve konuşamadığı için çok özel bir durum söz konusu. Su ve yemek ihtiyacını karşılamayı bilmediği için Elazığ halkından duyarlılık bekliyoruz. En ufak bir bilgi veya gözlem durumunda hemen 112'ye ihbarda bulunsunlar. Dün 35 kilometrelik bir alan taradık, bugün 10 kilometrelik yeni bir bölgeye geçiyoruz. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda daha önce gittiği güzergahlarda yoğunlaşıyoruz. Bugün mısır tarlalarında da arama yapacağız" dedi.

Bilen'in amcası Mehmet Kaya ise Veysel'in otizmli olması nedeniyle acıyı hissetmeyebileceğini ifade ederek, "4 gün geçti, ne yazık ki hala bir haber yok. Otizmli olduğu için acıyı hissetmeyebilir. Ayağı kırılsa bile fark etmez. Bir yerde bayılmış olabilir. Açlık ve susuzluktan her şey olabilir. Aile olarak artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.