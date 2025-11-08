Elazığ'da Kaybolan Otizmli Veysel Bilen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ELAZIĞ'da kaybolan otizmli Veysel Bilen'i (11) arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor. Veysel'in amcası Mehmet Kaya, "Otizmli olduğu için acıyı hissetmeyebilir. Ayağı kırılsa bile fark etmez. Aile olarak artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

'HER İHBARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, ekiplerin titizlikle hareket ettiğini ifade ederek, "Bugün 4'üncü gün ve şu ana kadar çocuğumuz hakkında herhangi bir iz veya emareye ulaşamadık. Dün gece bazı asılsız ihbarlarla uğraştık ama hiçbirini göz ardı etmiyoruz, her ihbarı değerlendiriyoruz. Dün 230, bugün de yaklaşık 200 personel sahada. Kamu kurumları, Karayolları, belediye, UMKE, emniyet ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte çalışıyor. Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen dronlar bugün yeniden havalanacak. Çocuğumuz otizmli olduğu ve konuşamadığı için çok özel bir durum söz konusu. Su ve yemek ihtiyacını karşılamayı bilmediği için Elazığ halkından duyarlılık bekliyoruz. En ufak bir bilgi veya gözlem durumunda hemen 112'ye ihbarda bulunsunlar. Dün 35 kilometrelik bir alan taradık, bugün 10 kilometrelik yeni bir bölgeye geçiyoruz. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda daha önce gittiği güzergahlarda yoğunlaşıyoruz. Bugün mısır tarlalarında da arama yapacağız" dedi.

Bilen'in amcası Mehmet Kaya ise Veysel'in otizmli olması nedeniyle acıyı hissetmeyebileceğini ifade ederek, "4 gün geçti, ne yazık ki hala bir haber yok. Otizmli olduğu için acıyı hissetmeyebilir. Ayağı kırılsa bile fark etmez. Bir yerde bayılmış olabilir. Açlık ve susuzluktan her şey olabilir. Aile olarak artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.