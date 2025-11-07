Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da önceki gün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan otizmli Veysel Bilen'den haber alamayan ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından termal dron desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğun bulunması için çalışma alanını genişleten ekipler, bölgedeki dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında da arama yapıyor.

Elazığ AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, basın mensuplarına, Veysel Bilen'i bulmak için geniş kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Polat, "Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan tarandı. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, belediye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler de destek veriyor. Aileyle yaptığımız görüşmede çocuğun suyu sevdiği bilgisine ulaştık. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler suyun bulunduğu bölgelerde arama yaptı. Şu anda sazlık ve ağaçlık alanlarda tarama faaliyetleri yeniden başlatıldı." dedi.

"Emniyet birimlerimiz adli yönden de incelemelerine devam ediyor"

Kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekibin görev yaptığını, çalışmalara Malatya ve Diyarbakır AFAD ekiplerinden termal dron desteği sağlandığını belirten Polat, "Şu ana kadar Veysel'e ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı. Emniyet birimlerimiz adli yönden de incelemelerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, burada yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Numan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Veysel Bilen isimli otizmli çocuğumuzun kaybolduğu yönündeki ihbarın ardından, ilk etapta emniyet birimlerimiz, ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gönüllülerimizin de desteğiyle sahada tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanı hem yüzeysel olarak karadan hem de dron ve İHA destekli olarak tarıyoruz. Şu anda emniyet, jandarma, AFAD, PAK ve Özel Harekat ekiplerinden oluşan 228 personel arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. Arkadaşlarımız 24 saat kesintisiz şekilde çalışıyor. Temennimiz, en kısa sürede güzel bir haberle ailemizi ve ilimizi sevindirmek."