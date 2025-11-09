Haberler

Elazığ'da Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Beşinci Gününde Devam Ediyor

Güncelleme:
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor. Ailesi ve mahallelinin yaptığı aramalar sonuç vermezken, AFAD, polis ve jandarma ekipleri su alanları ve ormanlık bölgelerde yoğunlaştırılmış aramalar yapıyor.

ELAZIĞ'da kaybolan otizmli Veysel Bilen'i (11) arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afad, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

'BUGÜN DETAYLI BİR ARAMA-KURTARMA PLANI YÜRÜTÜYORUZ'

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, bugüne kadar süren çalışmalarda Veysel'e ait herhangi bir ize rastlanmadığını ifade ederek, "Bugün Veysel çocuğumuzu arama çalışmalarında 5'inci gündeyiz. Geceden bu yana devam eden faaliyetlerde de henüz bir sonuca ulaşamadık. Ancak bugün detaylı bir arama-kurtarma planı yürütüyoruz. Çalışmalara jandarma ve komando birlikleri, Özel Harekat timleri, polis ekipleri, Elazığ AFAD personeli ve Milli Eğitim, belediye, Karayolları gibi kurumlarda görevli akredite arama-kurtarma personelleri katılıyor. Çocuğumuzun suyu seven bir yapısı olduğunu ailesi söyledi. Önce dış bölgelere yönelmiştik, bugün ise yeniden ev çevresine ve yakın alanlara odaklanacağız. Arama faaliyetlerimizi bu bölgede yoğunlaştırıyoruz" dedi.

