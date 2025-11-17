Elazığ'da Kaybolan 75 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde, sabah saatlerinde evinden ayrılan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.
Güneykent Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.
İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel