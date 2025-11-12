Elazığ'da Kaybolan 11 Yaşındaki Veysel Bilen'in Cenazesi Defnedildi

Elazığ'da kaybolduktan sonra dün cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cenazesi toprağa verildi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedeni dün Uluova Çayı'nın kenarında bulunan Bilen'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bilen'in cenazesi Akçakiraz beldesindeki Tepe Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Aileye Gümüşkavak Mahallesi'ndeki taziyeevinde taziye ziyaretleri sürüyor.

Veysel Bilen'in babasının kuzeni Mehmet Kaya, gazetecilere, arama çalışmalarına katkı sunan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaya, "Allah devletimizden, görev yapan herkesten razı olsun. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Düne kadar da ümidimizi koruduk, bir yerde bulunacak, her an birisi bize bir haber verecek diye ancak takdir böyleymiş." dedi.

