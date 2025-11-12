Haberler

Elazığ'da Kaybolan 11 Yaşındaki Veysel Bilen'in Cenazesi Defnedildi

Elazığ'da Kaybolan 11 Yaşındaki Veysel Bilen'in Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
Elazığ'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cenazesi toprağa verildi. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları sonucu bulunan Bilen'in cenazesi, Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedeni dün Uluova Çayı'nın kenarında bulunan Bilen'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bilen'in cenazesi Akçakiraz beldesindeki Tepe Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Aileye Gümüşkavak Mahallesi'ndeki taziyeevinde taziye ziyaretleri sürüyor.

Veysel Bilen'in babasının kuzeni Mehmet Kaya, gazetecilere, arama çalışmalarına katkı sunan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaya, "Allah devletimizden, görev yapan herkesten razı olsun. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Düne kadar da ümidimizi koruduk, bir yerde bulunacak, her an birisi bize bir haber verecek diye ancak takdir böyleymiş." dedi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan arama çalışması yürütülmüş, küçük çocuğun cansız bedeni dün, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
