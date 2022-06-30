Elazığ'da kayalıklar arasında 2 metrelik yılan görüntülendi - Haberler

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Elazığ'da kayalıklar arasında 2 metrelik yılan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Elazığ'da kayalıklar arasında 2 metrelik yılan görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı.

Elazığ'da kayalıklar arasında 2 metrelik yılan görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Akdağ'da taşların arasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan bir süre sonra gözden kayboldu. Uzmanlar, sıcak artışları ile birlikte bu tür sürüngen hayvanların daha fazla ortaya çıktığını belirterek yılan sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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