Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Haberler

Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki zanlının kent kırsalındaki özel arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bölgede arama yapan ekipler, kayalarla çevrili, gizli sulama düzeneği olan arazide 41 kök Hint keneviri ele geçirdi, iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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