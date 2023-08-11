Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'da bulunan bir kavşak kontrol cihazının çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahmet Kabaklı Bulvarı ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan kavşak kontrol cihazının çalınması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, hırsızlık yapan F.Ç'yi tespit ederek düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title