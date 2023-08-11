Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da bulunan bir kavşak kontrol cihazının çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahmet Kabaklı Bulvarı ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan kavşak kontrol cihazının çalınması üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık yapan F.Ç'yi tespit ederek düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel