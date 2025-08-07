Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil 4 Kişiyi Yaraladı

ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AEF 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, 3 otomobil ve 1 motosikletle çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.