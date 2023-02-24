Elazığ'da karla kaplı arazide domuz sürüsü böyle görüntülendi Güncel Haberler Elazığ'da karla kaplı arazide domuz sürüsü böyle görüntülendi Elazığ'da karla kaplı arazide domuz sürüsünün kaçışı dron ile görüntülendi. Elazığ'da karla kaplı arazide domuz sürüsü böyle görüntülendi ELAZIĞ - Elazığ'da karla kaplı arazide domuz sürüsünün kaçışı dron ile görüntülendi. Elazığ'ın Ağın ilçesinde yüksek rakımlı bölgesinde dron pilotu Mehmet Yılmaz, kar üzerinde kaçışan domuz sürüsünü görüntüledi. Yılmaz, dron ile uzun süre domuzları yakından takip etti. Yaklaşık 20 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra gözden kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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