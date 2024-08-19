Elazığ'da Kardeşinin Katilini Öldüren Şüpheli Kaçtı

ELAZIĞ'da İ.G. 10 yıl önce kardeşinin öldürüldüğü kavgaya karışan şüphelilerden Musa Özger'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa G.'nin (27) ağabeyi İ.G. olayın şüphelilerden Musa Özger'in yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.G., Musa Özger'e tabanca ile 3 el ateş ederek yaraladı. İ.G. olaydan sonra kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.