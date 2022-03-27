Kardan kapanan 66 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Elazığ'da, kar yağışı nedeniyle kapanan 72 köy yolundan 66'sında ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Sivrice, Maden, Baskil ve Keban ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Ekipler, ulaşıma kapanan 72 köy yolundan 66'sını tekrar ulaşıma açtı.

Baskil'de 3, Maden'de 2 ve Keban'da 1 köy yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.