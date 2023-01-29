Elazığ'da kardan kapalı 198 köy yolundan 193'ü açıldı (2)
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5 KÖY YOLUNUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYORElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 193'ü ulaşıma açıldı.
5 KÖY YOLUNUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolundan 193'ü ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla, açılan yolların tekrar kapanmaması ve kapalı durumda bulunan 5 köy yolunun da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel