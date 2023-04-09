ELAZIĞ'DA KARAÇAVUŞ ŞELALESİ YAĞIŞLARLA YENİDEN AKMAYA BAŞLADI

ELAZIĞ'da etkili olan yağışların ardından Karaçavuş Şelalesi, 1 yıl aranın ardından yeniden akmaya başladı.

ELAZIĞ'da etkili olan yağışların ardından Karaçavuş Şelalesi, 1 yıl aranın ardından yeniden akmaya başladı.

Elazığ merkeze bağlı Karaçavuş köyünde bulunan şelale, 1 yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı. Karların erimesi ve devam eden yağışlarla şelalenin aktığını görenler, o anlar cep telefonu kamerasına kaydetti. (DHA)