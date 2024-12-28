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Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan 144 Köy Yolundan 103'ü Açıldı

Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Kapanan 144 Köy Yolundan 103'ü Açıldı
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Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarından 103'ü açılırken, çalışmalar devam eden 41 köy yolunun daha en kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 144 köy yolundan 103'ü açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün itibarıyla etkisini gösteren ve yer yer devam eden yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan merkezde 26, ilçelerden Maden'de 21, Sivrice'de 15, Palu'da 12, Arıcak'ta 9, Baskil'de 8, Karakoçan'da 7, Keban'da 4 ve Kovancılar'da 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan Palu'da 19, Karakoçan'da 9, Kovancılar'da 8, Maden'de 4 ve Arıcak'ta 1 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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