Elazığ'da kardan kapanan 542 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından 546 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalarla bu köylerden 542'sinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kalan 4 köy yolunun da ulaşıma açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmalarını sürdürüyor.