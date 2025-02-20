Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle Elazığ-Baskil kara yolunun Karabeyli köyü mevkisinde ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 2 tır ile Sivrice ilçesinin Dereboynu köyü yolunda bir pikap yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yardımıyla araçların yolda ilerlemesi sağlandı.

Öte yandan Karakoçan ilçesinin Yoğunağaç köyündeki evinde rahatsızlanan bir kişi de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan köy yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.