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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kartaldere Grup Yolu'nda bazı araçlar yolda kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin kar küreme çalışması sonucu temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.

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Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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