Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 175 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kardan kapanan 175 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 495 köy yolundan 175'ine ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor, ekipler zorlu hava koşullarında yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 495 köyden 175'ine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 495 köyden 175 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 67, Ağın'da 1, Arıcak'ta 8, Baskil'de 37, Maden'de 20, Karakoçan'da 74, Keban'da 24, Kovancılar'da 41, Palu'da 31 ve Sivrice'de 17 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Baskil ilçesi Şituşağı köyündeki hastaya giderken karda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.

Kovancılar ilçesinde ise Bağgülü köyündeki hastaya, yolun kapalı olması nedeniyle ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibinin yardım talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak hastanın güvenli şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü