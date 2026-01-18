Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 164 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan 273 köyden 164'üne ulaşım sağlandı. Yol açma çalışmaları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 273 köyden 164'üne ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalarla kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 273 köyden 164'üne ulaşıldı.

Ekipler, Arıcak'ta 6, Baskil'de 25, Karakoçan'da 36, Keban'da 14, Kovancılar'da 14 ve Palu'da 14 köyün yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
