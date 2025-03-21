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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan 293 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

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Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 316 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 23 köy yolu açıldı, 293 yol içinse mücadele devam ediyor.

Elazığ'da kapanan 293 köy yolunda çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan 293 köy yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış sonrasında 316 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışla birlikte İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile 23 köy yolu ulaşıma açılırken 293 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan 293 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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