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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu Elazığ'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı kar yağışı Elazığ'da aralıkla etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak hazırlıklı çıkarken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Ayrıca Elazığ Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkisini arttıran kar yağışından dolayı tedbirlerini alırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayının Ocak ve Şubat ayını aratmadığını belirten Buğra Demirel, "Şuanda bayağı bir kar yağışı var. Meteorolojide zaten uyarmıştı. Ara ara yağıyor. Bazen yoğun oluyor. Kar yağışı barajlara da etki ediyor. baraj kapakları bu sene açılır herhalde. Daha önce kuraklık vardı. Çiftçiler içinde bereket oldu. Mahsuller daha bol olacak. Yağış demek bereket demek" dedi.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Meteoroloji, Elazığ, kar, Güncel, Haberler

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