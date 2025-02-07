Elazığ'da Kar Yağışı 59 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı
Elazığ ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yetkililer, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel