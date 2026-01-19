Haberler

Elazığ'da 482 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Elazığ'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 482 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, yolların açılması için 120 personel ve 90 araçla çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 482 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl genelindeki 546 köy yolundan 482'si kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 120 personel ve 90 araçla merkeze bağlı 115, ilçelerden Ağın'da 8, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 45, Maden'de 34, Karakoçan'da 84, Keban'da 27, Kovancılar'da 72, Palu'da 31 ve Sivrice'de 46 köy yolunun açılması için çalışma başlattı.

