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Elazığ'da Kar ve Tipi Nedeniyle Kapanan Köy Yollarından 127'si Açıldı

Elazığ'da Kar ve Tipi Nedeniyle Kapanan Köy Yollarından 127'si Açıldı
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Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 127'si, il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 127'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun açılması için 81 araç ve 99 personel ile çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu 127 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan merkezde 24, ilçelerden Ağın'da 4, Baskil'de 32, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 23, Kovancılar'da 3, Palu'da 5 ve Sivrice'de 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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