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Elazığ'da Kar Sebebiyle 162 Köy Yolu Kapandı

Elazığ'da Kar Sebebiyle 162 Köy Yolu Kapandı
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Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor ve acil durumlar için ulaşıma kapalı yolların açılması sürdürülüyor.

Elazığ'da kar nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada etkili olan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 162 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yolların ulaşıma açılması için 120 personel tarafından 97 araçla çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kapanan Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yolu ulaşıma açılarak, sağlık ekiplerinin rahatsızlanan hasta için köye intikali sağlandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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