Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 193 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 193 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar, tipi ve sis, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Gün içerisinde devam eden kar yağışı sonrası merkezde 25, ilçelerden Ağın'da 10, Alacakaya'da 2, Arıcak'ta 4, Baskil'de 2, Maden'de 22, Karakoçan'da 53, Keban ve Kovancılar'da 15'er, Palu'da 30 ve Sivrice'de 20 olmak üzere toplam 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin özverili çalışması sonucu 193 köy yolu ulaşıma açılırken, Maden'de 3 ve Palu'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.