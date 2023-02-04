Elazığ'da kar manzarası izlemek isteyenler soluğu tarihi mahallede alıyor

Elazığ'da kar nedeniyle tarihi Harput mahallesindeki yapılar beyaza büründü.

Karla kaplı tarihi yapıları ile doğa manzarasının yanı sıra tepeden gördüğü kent merkezi ve Keban Barajı Gölü'ne nazır manzarasıyla Harput mahallesini tercih edenler, fotoğraf çekerek, keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretçilerden Esma Aydın, AA muhabirine, uzun zamandır bekledikleri karın yağmasıyla kuraklık endişesinin yerini kar sevincine bıraktığını belirtti.

Karın keyfini çıkarmak için beyaza bürünen tarihi Harput mahallesinde arkadaşıyla gezintiye çıktığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Karı görür görmez Harput'a akın ettik, gerçekten çok güzel manzaralar var, herkese görmelerini tavsiye ederim. Epey uzaktan geldim, kar ve soğuğa rağmen Harput'a çıkıp bu güzel manzaraları bizzat görmek istedim."

Ersin Şahinkaya ise Harput'un tarihi dokusu ve doğa manzarasıyla her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.