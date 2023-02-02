ELAZIĞ'DA KAR; GENÇLER HALAY ÇEKTİ, ÇOCUKLAR KIZAKLA KAYDI

ELAZIĞ'da kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından bir grup genç halay çekerek, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

ELAZIĞ'da kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından bir grup genç halay çekerek, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Elazığ'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Doğukent Mahallesi'nde bir grup genç, otomobillerinden inerek uzun süre bekledikleri kar yağışını halay çekerek kutlarken, çocuklar da karın keyfini kızakla kayarak çıkardı. Kızak bulamayanlar da poşet ve plastik bidonlarla kayarak, eğlendi.

Yağış nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Halise Çakmak (42), 'Bugün çok mutluyuz. İlimize çok güzel bir kar yağıyor. Rahmet, bereket yağıyor. Çok çok mutlu olduk. İnşallah hastalıkların da azalacağını düşünüyoruz' dedi.

Yağışı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Süleyman Bektaş (64) ise 'Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu karı bekliyorduk. Çok isabetli oldu. İnşallah devamı gelir. Bilhassa köylülerimiz, çiftçilerimiz hasretle bu karı bekliyordu. Merkez ve köylerin bu kara, suya ihtiyacı var. Susuz hayat olmaz. O nedenle büyük bir sevinçle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)