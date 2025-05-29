Elazığ'da Kapı İmalathanesinde Yangın

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesindeki bir kapı imalathanesinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesinde bulunan bir kapı imalathanesinin bodrum katında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,