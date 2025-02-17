Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

Shakira, konser öncesi apar topar hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı

Elazığ'da Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 94 köy yolundan 90'ı ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 94 köy yolundan 90'ı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağışın ardından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gün içinde 120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşım sağlanamayan 90 köy yolu daha açıldı.

Kar nedeniyle kapanan Sivrice İlçesi'nde 3 ve Maden İlçesinde 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Hastalara biber gazı sıkıp silah çeken doktora tutuklama
img

Bütün Japonya onu konuşuyor
img

işte Galatasaray'ın Rize kafilesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.