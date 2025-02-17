Elazığ'da Kapanan Köy Yollarının Çoğu Açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 94 köy yolundan 90'ı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağışın ardından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gün içinde 120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşım sağlanamayan 90 köy yolu daha açıldı.

Kar nedeniyle kapanan Sivrice İlçesi'nde 3 ve Maden İlçesinde 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.