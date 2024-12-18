Elazığ'da Kapanan 5 Köy Yolu Açıldı
Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel