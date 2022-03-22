Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı - Haberler

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Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel
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Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldıELAZIĞ Elazığ'da geçen hafta yoğun kar yağışının ardından kapalı olan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

ELAZIĞ Elazığ'da geçen hafta yoğun kar yağışının ardından kapalı olan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Elazığ'da geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde köy yolları ulaşama kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 60 personel ve 64 araçla yapılan çalışma sonrasında bugün itibariyle kent genelinde 547 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ, kar, Güncel, Haberler

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