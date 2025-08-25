Elazığ'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 'Kan bağışı hayat kurtarır' kampanyasında 32 kişi kan bağışında bulundu. Kampanya, Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

İlçede 32 kişi kan bağışında bulundu.

Merkezde görevli doktor Yasemin Gürevin, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Öte yandan ilçede 30 defa kan bağışında bulunan Fethi Dolu'ya madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
