Elazığ'da Kamyonun Başka Bir Aracın Üzerinde Taşınması Görüntülendi
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Elazığ'da bir kamyonun başka bir aracın üzerinde taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eski Çevre yolu Atatürk Bulvarı'nda kasasına yüklediği bir kamyonu taşıyan araç, diğer sürücüleri tedirgin etti. Zaman zaman devrilme tehlikesinin yaşandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ'da bir kamyonun başka bir aracın üzerinde taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eski Çevre yolu Atatürk Bulvarı'nda kasasına yüklediği bir kamyonu taşıyan araç, aynı şeritte seyreden diğer sürücüleri tedirgin etti. Zaman zaman devrilme tehlikesinin yaşandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları çeken sürücü, Elazığ Diyarbakır karayolunda ilerlediklerini belirterek, "Kamyon üstünde kamyon görüyorsunuz. Gerçekten çok ilginç" dedi. (DHA)