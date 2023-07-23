Elazığ'da Kamyonun Başka Bir Aracın Üzerinde Taşınması Görüntülendi

Elazığ'da bir kamyonun başka bir aracın üzerinde taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eski Çevre yolu Atatürk Bulvarı'nda kasasına yüklediği bir kamyonu taşıyan araç, diğer sürücüleri tedirgin etti. Zaman zaman devrilme tehlikesinin yaşandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.