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Elazığ'da Kamyonla Çarpışan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da yola kontrolsüz çıkan kamyonla çarpışan otomobil, bariyere çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobildekilerin, taziye için Bingöl'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

ELAZIĞ'da, yola kontrolsüz çıkan kamyonla çarpışıp savrulan otomobil, bariyere çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobildekilerin, taziye için Bingöl'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde meydana geldi. Adil Ö. yönetimindeki 34 BAE 948 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan ve sürücüsü öğrenilmeyen 07 BRF 106 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralananların Bingöl'e taziye için gittikleri öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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