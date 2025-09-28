Elazığ'da Kamyonette Yangın, İstasyondaki Çalışanlar Müdahale Etti

ELAZIĞ'da seyir halindeyken kasasındaki kartonların alev aldığı kamyonet, girdiği akaryakıt istasyonundaki çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Akçakiraz beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonetin kasasındaki kartonlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, akaryakıt istasyonuna yöneldi. İstasyonda panik yaşanırken, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile yangını söndürdü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.