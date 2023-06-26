Elazığ'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan A. yönetimindeki 23 AN 803 plakalı kamyonet, Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokakta M.U. idaresindeki 27 FB 799 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel