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Elazığ'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Elazığ'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan A. yönetimindeki 23 AN 803 plakalı kamyonet, Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokakta M.U. idaresindeki 27 FB 799 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Ataşehir Elazığ Güncel Haberler

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