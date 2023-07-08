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Elazığ'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Elazığ'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Güncel Haberler

Elazığ'da kamyonet kasasında yolculuk yapanların tehlikeli görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden kamyonetin ev eşyası yüklü kasasında, iki kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yahya Kemal Caddesi'ne doğru ilerleyen kamyonetin kasasındaki kişilerin eşyaların önünde durması dikkati çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat edilen o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyonet kasasında yolculuk yapanların tehlikeli görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden kamyonetin ev eşyası yüklü kasasında, iki kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yahya Kemal Caddesi'ne doğru ilerleyen kamyonetin kasasındaki kişilerin eşyaların önünde durması dikkati çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat edilen o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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