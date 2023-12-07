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Elazığ'da Kamyon İçerisinde 45 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

7 Aralık 2023 15:38 Son Güncelleme: 15:40 Abone Ol

Elazığ'da polis kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, çuvallara gizlenmiş 45 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.