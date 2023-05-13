Elazığ'da kahvehanede silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ'da, kahvehanede bulundukları sırada husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da, kahvehanede bulundukları sırada husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Hasan Sabri Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kaç kişi oldukları belirlenemeyen şüpheliler, kahvehanede oturan husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.