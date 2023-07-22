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Elazığ'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1'i bebek 5 kişi yaralandı

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Elazığ'da Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerdeki yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç yönetimindeki 44 ADR 149 plakalı otomobil ile H. E. idaresindeki 23 EK 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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