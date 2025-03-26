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Elazığ'da Kadir Gecesi Coşkuyla İbadet Edildi

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Elazığ'da mübarek Kadir Gecesi, İzzetpaşa Camisi'nde vatandaşların katılımıyla coşkuyla eda edildi. Akşam ezanıyla birlikte camiye akın eden cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar eşliğinde yatsı namazını kıldı.

Elazığ'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

ELAZIĞ - Elazığ'da mübarek Kadir Gecesi eda edildi. Elazığlı vatandaşlar ibadet için İzzetpaşa Camisine akın etti.

Her ilde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi coşku ve heyecanla eda edildi. Akşam ezanı itibariyle ibadetleri için camiye gelen cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar eşliğinde yatsı namazını kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi. İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlar, "Ramazan ayındayız, bugünde kadir gecesi. İbadetimiz ettik Allah cümleten herkesin ibadetini kabul eylesin. İçimiz rahat, camiye geldik ibadetimiz yapıyoruz. Allah nicelerini nasip eylesin. Ramazan ayı rahat geçti havalar da serindi zorlanmadık. Bu sene heyecan pek yoktu. Yine de çok iyi geçti. Ramazan bayramı da yaklaşıyor kurban keseceğiz" dedi.

Kadir Gecesi programı, salep ikramı ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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