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Elazığ'da Kadının Düşürdüğü Cüzdan Başka Kişi Tarafından Alındı

Elazığ'da Kadının Düşürdüğü Cüzdan Başka Kişi Tarafından Alındı

Güncel Haberler

Elazığ'da bir kadınının düşürdüğü cüzdanı, başka bir kişi tarafından alınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da bir kadınının düşürdüğü cüzdanı, başka bir kişi tarafından alınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir kadın yolda yürürken cüzdanını düşürdü. Yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının cüzdanını düşürdüğü anlar, kameralara yansıdı. Cüzdanın düştüğünü fark etmeyen kadın yoluna devam ederken, arkadan gelen başka bir kişi yerde fark ettiği cüzdanı önce ayağıyla itti daha sonra eline alıp içine baktığı cüzdanı alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanın sahibine teslim edilip edilmediği öğrenilemedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet Elazığ Güncel Haberler

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