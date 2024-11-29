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Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı düzenlenen seminerde, uzmanlar tarafından erken yaşta evliliklerle mücadele ve aile içi şiddet konularında bilgi verildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ağın Kaymakamlığınca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim semineri gerçekleştirildi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençomanoğlu Kültür Merkezinde verilen seminerde, Elazığ Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü (ŞÖNİM) Mehmet Coşkun, uzman öğretmen Dilek Tunç Akbulut erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Yusuf Alataş aile içi şiddetle mücadelede dini referanslar, polis memuru Ogün Söner Cambaz tedbir kararların uygulanması ve takibi konusunda bilgi verdi.

Seminere, Ağın Belediye Başkan Vekili Zeynep Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Esvet Kaya, İlçe Müftüsü Murat Karakaya, İlçe Nüfus Müdürü Ferhat Uçar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, kamu kurum personelleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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