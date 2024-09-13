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Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme çalışması yapıldı

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Destek Uygulaması) hakkında ilçede Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kooperatif Başkanı Samiye Genç, etkinlik için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Jandarma Güncel Kadın KADES Çocuk Ağın

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